Læserbrevsskribent undrer sig over valg af moderator til nationalpark-møde

SKJERN: - Har vi virkelig ingen, der kan være ordstyrer uden at få en månedsløn for to timers arbejde?

Sådan spørger Mads Korsholm, der stammer fra Stauning og bor i Charlottenlund, i et læserbrev.

Han undrer sig over valget af Mette Walsted Vestergaard som moderator ved det store borgermøde om Nationalpark Skjern Å, der finder sted onsdag aften.

Han anfører, at Mette Walsted Vestergaard som moderator under naturmødet i Hjørring kunne få et honorar på 130.000 kroner plus moms, og transport og overnatning for tre dages arbejde.

"Lad os håbe, at aktindsigterne vil vise, at de gæve vestjyder i Ringkøbing-Skjern kommune har fået stjernemoderatoren til en bedre pris", slutter Mads Korsholm sit læserbrev.

Og det har Ringkøbing-Skjern Kommune faktisk. Fagchef Per Høgh Sørensen, der står for den administrative del af nationalpark-projektet, siger, at han ikke kan offentliggøre størrelsen på honoraret, da det er en fortrolig aftale mellem kommunen og Mette Walsted Vestergaard, men at beløbet slet ikke er i det leje, som Mads Korsholm nævner i sit læserbrev.

- Der er nærmere tale om minimumsbeløbet for sådanne arrangementer, så vi har fået det billigt, siger Per Høgh Sørensen.