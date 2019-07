Læserbrev får Skjern Udviklingsforum til at overveje ekstra skilte ved soppesø

Derimod indikerer indretningen af søen med sand, at det i stedet for en soppesø er en badesø.

Han efterlyser derfor prøveudtagning fra kommunens side, og han påpeger, at der ingen skiltning er, som fortæller, at det er en soppesø.

- Min vurdering er, at det er en stor bakteriebombe for de badende, skriver Jørgen Husted i læserbrevet.

Det mener Jørgen Husted, Skjern, som har forfattet et læserbrev, hvor han skriver, at der ingen vandcirkulation er i søen, hvilket kan være problematisk for vandkvaliteten.

Overvejer skiltning

Soppesøen er en del af Den Grønne Korridor, som Skjern Udviklingsforum har været primus motor i, og allerede da søen blev anlagt, blev det understreget af folkene i Skjern Udviklingsforum, at der altså var tale om en soppesø, hvor man kunne få kølet fødderne, og ikke en badesø. At sænke hele kroppen i søen er således helt på eget ansvar.

Skjern Udviklingsforum kan ikke tage vandprøver i søen, og formand for Skjern Udviklingsforum Lars Foged forklarer, at kommunens folk heller ikke tager prøver rundt omkring i søerne, så det er en generel risiko, der er over det hele, uanset hvor man vælger at bade.

I forvejen er der skilte ved søen, hvor det klart fremgår, at Skjern Udviklingsforum ikke tager vandprøver, ligesom det fremgår, at ophold i og omkring søen er på gæsternes eget ansvar.

Derfor burde det være en selvfølgelighed, at der kan være bakterier i vandet, selvom det ikke fremgår direkte af skiltningen.

Hidtil har princippet været, at man ikke behøver at skilte med selvfølgeligheder, men på baggrund af Jørgen Husteds henvendelse, kan det være, at det skal specificeres yderligere ud, lyder det fra Lars Foged fra Skjern Udviklingsforum.

- Vi har arbejdet meget med skiltningen, og vi kan arbejde med det igen, siger Lars Foged.

Han understreger samtidig, at vandkvaliteten har været en kendt problemstilling, som er blevet drøftet adskillige gange.

- Men Jørgen Husted skal være meget velkommen, så vil vi gerne drøfte det med ham, siger Lars Foged.