Tarm: Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne starter to læseklubber for børn mellem 9 og 12 år på Skjern/Tarm Bibliotek og Ringkøbing Bibliotek. Læseklubberne mødes tre gange i efteråret kl. 15-16 den sidste fredag i måneden. Første gang bliver fredag 28. september. Klubberne mødes samtidig på begge biblioteker. Klubberne er for både drenge og piger. Eneste krav for at være med, er at man godt kan lide at læse bøger. Man behøver ikke at være en superlæser, der har læst alle bøger i børnebiblioteket, bare man godt kan lide gode historier og bøger - også E-bøger. Læseklubben skal være en hyggelig klub for læseglade børn, som gerne vil mødes med andre børn, og snakke om bøger. Vi mødes og fortæller hinanden om gode bøger, vi har læst. Bibliotekaren præsenterer nye bøger, som man kan få lov til at låne før alle andre. Der er også en lille snack.

- Er du interesseret i at være med i en læseklub, så kontakt Bodil Hejlsvig for Skjern/Tarm klubben eller Dorthe Rosenkjær for Ringkøbing klubben, lyder det fra bibliotekerne.