Lærling jubler over forsøgsordning

Skjern Tekniske Skole er med i et nyt, tre-årigt forsøg fra Undervisningsministeriet. Formålet er at tiltrække unge mennesker til yderområder i Danmark.

Skjern: Forsøgsordningen bliver en gevinst for virksomheder, lærlinge og samfundet. De vestjyske virksomheder har i mange år haft svært ved at tiltrække lærlinge. I stedet har de søgt mod større byer, men det skal være slut. I en ny forsøgsordning forsøger Undervisningsministeriet at trække lærlinge ud til yderområderne i Danmark. Det gøres ved, at eleverne kan bo på en erhvervsskole - også mens de er i lære på en virksomhed. Mads Gjærlev har det seneste år boet på Skjern Tekniske Skole, hvor han er i gang med rustfast klejnsmed-uddannelsen. På søndag flytter han til Holstebro, da han skal i lære hos SteelXperts. I forbindelse med praktikken skal han bo på Uddannelsescenter Holstebro, som også er med i forsøgsordningen: - Det er jo helt perfekt. For mig er det et godt tidspunkt, at forsøgsordningen træder i kraft. Det betyder blandt andet, at jeg kan spare nogle penge op, siger han.

Forsøgsordning Forsøgsordningen er udarbejdet af Undervisningsministeriet og løber de næste tre år.Følgende otte uddannelsessteder er med i forsøget:



Skjern Tekniske Skole



EUC Nord



EUC Nordvest Thisted



EUC Nordvest Morsø Landbrugsskole



EUC Nordvest Fiskeriskole Thyborøn



Gråsten Landbrugsskole



Struer Statsgymnasium



UCH Uddannelsescenter Holstebro

Opdelt praktik Mads Gjærlev, der oprindeligt kommer fra Ringsted, skal de næste tre år være i praktik. Praktikforløbet er sat sammen, så han skal være skiftevis tre måneder i Holstebro hos SteelXperts og tre måneder hos Danmark Protein i Nr. Vium. Derudover skal han også tilbage på skolen ad flere omgange. Derfor kommer han til at bo henholdsvis tre måneder i Holstebro og tre måneder på Skjern Tekniske Skole: - Det er dejligt at have den sikkerhed. Det gør mig ikke noget at flytte frem og tilbage, så længe jeg har tag over hovedet og mulighed for at få mad, siger han.

Fokus på fællesskabet Mads Gjærlev kommer i Holstebro og Skjern til at bo sammen med andre unge, som er i gang med en erhvervsuddannelse: - Det er ligesom at bo på kollegie. Jeg har eget værelse, men også mulighed for at socialisere mig med en masse andre. Det betyder meget, siger han. Netop det sociale aspekt spiller en stor rolle i forsøgsordningen. Det siger Per Rahbek, der er vicedirektør på Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: - Ved denne ordning kommer de til at bo på samme vilkår, som hvis de var på skole. De er jo sammen med andre hele tiden, ligesom der også er voksne døgnet rundt. Det giver en form for tryghed i stedet for, at de skal ud og sidde alene i lejlighed i en meget tidlig alder, siger han.