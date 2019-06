Folkeskolens historiske løft på 12 millioner kroner fra 2016, står til at blive udhulet, hvis besparelser gennemføres. Den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening er bekymret for arbejdspresset.

I foråret indgik Fjordkredsen og Ringkøbing-Skjern Kommune en fælles aftale, hvor det blandt andet fremgik, at parterne skulle bestræbe sig på at skabe en skole, der også er en attraktiv arbejdsplads, som er særligt god til at holde på nyansatte medarbejdere. De hensigter er i fare.

- Vi har været i kontakt med flere, som er bekymret for deres job, siger Frederik Røgen Noesgaard, næstformand i Fjordkredsen, der ikke lægger skjul på, at man står overfor store udfordringer, da Fjordkredsen både organiserer ansatte på skolerne og i administrationen. Særligt er han bekymret over, at børne- og familieudvalget udpeger konsulentfunktionerne som noget, der kan undværes. En opfattelse, som fagforeningen ikke er enig i, og disse poster er også beklædt af Fjordkredsens medlemmer.

Hvor er det historiske løft?

Ved budgetforliget i 2016, fik folkeskolen tilført 12 millioner kroner. Det blev kaldt et historisk løft af folkeskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune, men nu er spørgsmålet så, om det store løft bliver tabt på gulvet. I den ramme, som er meldt ud, skal Dagtilbud og Undervisning - som folkeskolen er inde under - spare 10,3 millioner kroner i 2020, stigende til 35,5 millioner kroner i 2021. Pengene er blevet brugt forskelligt rundt om på skolerne - blandt andet til flere ansatte. I sin yderste konsekvens kan det betyde, at der bliver færre til at løse opgaven, og de tilbageværende kommer til at løbe stærkere for at nå det hele. Frederik Røgen Noesgaard frygter at arbejdspresset kan vokse, og at det kan få konsekvenser for de ansattes velbefindende.

- Det er jo ikke fordi der er blevet færre opgaver. Børne- og familiepolitikken er der ikke sket lempelser på, bemærker Frederik Røgen Noesgaard.

Indtil nu har målsætningen været, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

- Politikerne har sagt, at vi skal skabe Danmarks bedste folkeskole i Ringkøbing-Skjern Kommune. Måske kommer vi i stedet til at skabe den bedste folkeskole for de penge, der er til rådighed, siger Frederik Røgen Noesgaard.

Sparekataloget er nu i høring, og Fjordkredsen kommer til at give høringssvar gennem FagMED.