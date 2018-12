Lærerforeningen og kommunen arbejder på en fælles aftale

Alle kommunens lærere er blevet spurgt i en stor aftale om lærernes arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre størst mulig trivsel og læring for elever, siger Trine Ørskov.

RINGKØBING-SKJERN: Giv os tid til at forberede os, og giv os tid til at passe vores egentlige arbejde i stedet for alt muligt andet!

Sådan er hovedessensen i de mange svar som kommunens lærere har indgivet i en undersøgelse om lærernes arbejdsmiljø, der skal danne grundlag for en aftale mellem kommunen og Danmarks Lærerforening Fjordkredsen. Som følge af overenskomsten tidligere på året blev der åbnet op for at lave lokalaftaler.

- For os handler det om at skabe størst mulig læring og trivsel for eleverne, og derfor ønsker vi, at lærerne har et godt arbejdsmiljø. Som udvalg er det nemt at høre skolelederne, men vi står med et stort antal lærere, som vi også gerne vil høre, forklarer Trine Ørskov, formand for børne- og familieudvalget.

Udover forberedelsestiden, peger lærerne på indskrænket metodefrihed som følge af digitale læringsplatforme som et problem. Ledelserne på skolerne er de til gengæld meget tilfredse med, men derimod finder lærerne, at den gensidige tillid til politikerne er lav.

- Jeg tror på, at dialog er vigtig. Jeg forstår godt, at der er nogle lærere, som står ude og undrer sig, hvis tingene ikke er blevet kommunikeret godt nok ud. Det er vigtigt, at lærerne kommer til at forstå baggrunden for de beslutninger, der træffes, og det kan man med dialog, siger Trine Ørskov.

Overordnet ser hun lærernes besvarelser som positive, men også at de påpeger ting, som kan blive bedre. Herunder forberedelsestid, og Trine Ørskov vurderer at folkeskolereformen i 2013 og loven om lærernes arbejdstid efter lockouten har sat sig nogle spor. Det er for tidligt at sige, hvordan en fremtidig aftale kommer til at se ud.

- Vi skal huske på, at vi i Ringkøbing-Skjern Kommune har et meget decentralt skolevæsen med mange skoler af forskellige størrelser. Det gør, at tingene er meget forskellige fra skole til skole, og det, synes vi, er meget fornuftigt. Vi skal ikke have det ensrettet så meget, at den frihed, der er i det, forsvinder, fastslår Trine Ørskov.

Hos Danmarks Lærerforening Fjordkredsen konstaterer næstformand Frederik Røge Noesgaard, at forberedelsestiden har været et stort savn siden 2013, og at udsagnene fra lærerne er udtryk for en generel tendens på landsplan. Hos lærerforeningen er man positive overfor en aftale, selvom det endnu er i en tidlig fase.

- En aftale er med til at sikre et godt arbejdsmiljø og at gøre det attraktivt for lærere at komme til Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Frederik Røge Noesgaard.