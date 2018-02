Lærer tog drenge med på fem dage lang march til havet

Pensionat i Søndergade

I 1954 flyttede Anders Ibov tilbage Skjern, hvor hans mor, Marie, i 20 år havde drevet et pensionat i Søndergade.

I sin barn- og ungdoms hjemby fik Anders Ibov en stilling på Byskolen, hvor han inspirerede mange elever til at tage en blyant eller en pensel i hånden for at skabe et stykke kunst af en eller anden art.

Pensionistlivet lokkede i 1975, hvilket gav Anders Ibov mere tid til at dyrke sine hobbyer som jæger og fisker. Han havde et lille stykke skov ved Albæk og sommerhus i Bjerregaard på Holmsland Klit, der var et af de foretrukne åndehuller.

Anders Ibov døde 8. marts 1985 og blev begravet ved Haurvig Kirke, der ligger ensomt og smukt på en lav klitbanke ud mod Ringkøbing Fjord.