Lærer søgte penge: Overrasket skoleleder får Skolemælkslegatet

Rækker Mølle: Legatet kom faktisk som en overraskelse for skolelederen på Rækker Mølle Skole, Harly Haugaard - men pengene skal nok blive brugt: Skolen er netop blevet tildelt 4.000 kroner fra Mejeriernes Skolemælksordning, som to gange om året uddeler Skolemælkslegatet.

- En af lærerne - Arne Høj - har søgt om pengene på eget initiativ. Jeg vidste ingenting, så jeg blev lidt overrasket. Han tænkte, at de penge kunne hjælpe herude med at højne aktivitetsniveauet. Det er et dejligt initiativ, siger Harly Haugaard.

På legatet står der, at de 4.000 kroner er til en multibane.

- Vi har allerede en multibane. Og det er ikke meget bane, man kan få for 4.000, griner skolelederen.

Pengene kommer i stedet til at blive brugt på hockeystave, så aktiviteterne på banen kan udvides.

- Vi kommer til at bruge pengene på udendørsaktiviteter. Der er et stort ønske fra eleverne om nye hockeystave og et depot ved banen, så der ikke bare er fodbold, siger Harly Haugaard.

- Vi er rigtig glade for legatet. Der er ikke mange penge i de her sparetider. Slet ikke til ekstra ting. Så det er noget, der varmer og gør en forskel, siger han.