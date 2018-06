Praktikophold

Praktikopholdet, der blev gennemført i april, omfattede et tre ugers forløb for ni medicinstuderende.Otte praktiserende læger deltog i projektet ved at stille praktikpladser til rådighed.



Prisen på arrangementet for kommunen var 60.000 kroner.



Formålet var at tiltrække praktiserende læger til området. Der er ikke tale om et akut problem, men derimod om et behov for at imødekomme og modarbejde manglen på praktiserende læger på sigt.



Ud over praktikopholdet gennemførte kommunen også forskellige sociale arrangementer for de ni studerende, mens de opholdt sig her; de boede sammen på Career Campus.