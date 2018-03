Lægemangel: Kommunen arbejder på en løsning

Politikerne vil have strategi for, hvordan lægemanglen tackles - og har blandt andre haft møde med tre praktiserende læger i Videbæk.

- Området har højeste politiske bevågenhed. Lægedækningen handler om den borgernære tryghed, så det er vi meget opmærksomme på. Derfor har vi i social- og sundhedsudvalget bedt om at få en orientering om lægepraksissiden. Hvorfor er det svært at finde læger, hvornår vil de nuværende læger gå på pension. Desuden vil vi også have overblik over bygningsmassen. Nogle læger bor til leje hos regionen, andre hos kommunen, og andre ejer selv deres bygning, siger socialudvalgsformand Lennart Qvist (V).

Kommunen er udmærket klar over problemet, og nu har social- og sundhedsudvalget bedt om, at der bliver lavet en langsigtet strategi for, hvordan lægemanglen tackles. Ansvaret er regionens, men kommunen vil ikke sidde med hænderne i skødet.

Ifølge overenskomsten skal hver læge have minimum 1.600 patienter og maksimalt 2.700 patienter. Når lægen har 1.600 patienter, må der lukkes for tilgang af nye, og det har tre ud af fire praksisser gjort. I Ringkøbing-Skjern er der i gennemsnit tilknyttet 1.766 patienter til hver af de 31 læger.

Lægerne Nørredige i Ringkøbing søger en tredje læge, Tinghuslægerne i Skjern søger en fjerde læge, Lægerne i Tarm, der i øjeblikket er fire, søger en femte kollega. Helsecenter Midt-Skjern har plads til to læger, men her er læge Jacob Søndergaard indstillet på at bemande med sygeplejersker i stedet, da det ikke er muligt at få en læge.

Ifølge mødereferatet til social- og sundhedsudvalget fortalte læge Mette Lilholdt, 50 år, at hun ikke vil fortsætte som praktiserende læge, hvis der ikke er rekrutteret nye læger til praksissen, efter at Torben Jørgensen og Mogens Brauner er gået på pension.

Sagen er den, at læge Torben Jørgensen, 63 år, og læge Mogens Brauner, 62 år, forventer at gå på pension om cirka tre år.

Sundhedshus?

Videbæk-lægerne gav på mødte udtryk for, at Videbæk by er så stor, at der er behov for et lægehus i byen, hvilket politikerne er enige i.

Men fordi det er svært at få yngre læger til at købe sig ind i en praksis og binde sig, bragte Videbæk-lægerne muligheden for at etablere et sundhedshus på banen. Det ville kunne afhjælpe problemet.

Sundhedshuset kunne rumme byens andet sundhedspersonale som for eksempel audiolog, fodterapeut, sygeplejeklinik og hjemmeplejen.

Der er gode fysiske forhold i Videbæk-lægernes praksis med seperate klinikker og private kontorer. Huset er på 750 kvadratmeter, hvoraf 150 kvadratmeter udlejes til Max Foghs sololægepraksis. Huset har de seneste 25-30 år fungeret som uddannelsessted for læger. Bygningerne er fra 1980 og er rimeligt opdaterede uden dørtrin og med mulighed for, at en ambulancebåre kan køre på gangene og diskret kan komme ind og ud af en separat indgang. Lægehuset fungerer også som lokal skadestue.