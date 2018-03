Ladywalk i Tarm for tredje gang

3801 deltog i motionsarrangementet for kvinder sidste år; lykkes det at overgå antallet i år?

TARM: Flot ser det ud, når tusindvis af kvinder i ens pink T-shirts slynger sig gennem den forårsgrønne Skjern Å-dal.

Sidste år deltog 3801 damer i den lokale afdeling af Danmarks største motionsbegivenhed for kvinder. Lykkes det i år at nå et endnu bedre resultat?

Det vil vise sig mandag den 28. maj klokken 18.30, når årets Ladywalk skydes i gang. Allerede nu kan man dog tilmelde sig som enkeltperson eller som et hold på mindst 11 personer; det sker på www.ladywalk.dk

Ruterne er på henholdsvis syv og 12 kilometer og er lavet, så alle kan være med. Det koster 140 kroner at deltage, og for det beløb får man en rygpose med blandt andet et stykke frugt, en energibar og en flaske vand - plus selvfølgelig den flotte T-shirt.

Overskuddet går til forskning i kvindesygdomme; årets overskud går til Endometriose Foreningen og Hjerteforeningen.

Der er i øvrigt taget hånd om den trængsel, nogle deltagere oplevede sidste år, så der bliver rigeligt albuerum.