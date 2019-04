Tarm er igen vært for Ladywalk, der er et endags-motionsevent for kvinder 27. maj

Tarm: Ladywalk skydes for 4. år i træk i gang i Tarm mandag 27. maj kl. 18.30.

I andre byer fordelt rundt i landet vil andre kvinder ligeledes gå en aftentur i den gode sags tjeneste. Hvert sted er der indtegnet ruter på henholdsvis 7 og 12 kilometer, og deltagerne kan frit vælge rute.

- Hvis man undervejs på ruten finder ud af, at man ikke kan holde til at gå de 7 kilometer, er der mulighed for, at man kan krydse tilbage til mål, siger Lone Bech, koordinator for Ladywalk på Sundhedscenter Vest.

Hun understreger, at ruterne er lavet, så de fleste har mulighed for at være med.