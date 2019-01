Ladefoged Vil være iværksætter

Når John Willemoes Ladefoged står frem nu, hænger det sammen med, at hans navn vil dukke op i forbindelse med iværksætterselskabet Små til Små.

Hanning: John Willemoes Ladefoged står frem nu, fordi han sammen med barndomskammerater er ved at skabe virksomheden Små til Små, hvilket betyder, at hans navn dukker op lokalt igen.

- Jeg vil gerne have sandheden om baggrunden for min fyring frem, så jeg ikke behøver spekulere over, hvad de personer, jeg taler med, tænker, siger han.

Små til Små vil formidle fødevarer produceret af små lokale producenter via webshops hos små købmænd.

Fra den side af bordet - som iværksætter - har John Willemoes Ladefoged fået et andet syn på tilværelsen:

"Det er temmelig uhyggeligt at se, hvor meget små virksomheder skal passe på deres økonomi, og hvilke farer der hele tiden lurer for dem i det åbne frie marked. I det perspektiv virker det endnu mere skræmmende, hvor let skatteindtægterne ødsles bort i det offentlige," skriver han på skathvadskerderfordig.dk

- Skat har brugt tæt på en milliard kroner på konsulentydelser i år. Det er grotesk. Hvis konsulenter bare havde en lille effekt, havde vi ikke haft de skandaler i Skat, vi har haft, siger John Willemoes Ladefoged

- Jeg synes, det er fedt at være iværksætter, og vil gerne lægge sagen og Skat bag mig. Uanset, hvad Ombudsmanden til sin tid beslutter, så har lokalbefolkningen i Ringkøbing-Skjern Kommune i hvert fald nu fået min udlægning af sagen, siger John Willemoes Ladefoged.