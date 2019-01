Bork: Den danske succesrapper LOC er hvert år blandt de mest ønskede kunstnere på Bork Festival, og i 2019 er han endnu engang tilbage på plakaten.

Dermed kan folkene bag Bork Festival nu føje yderligere navne til listen af dygtige musikere, der til sommer gæster festivalen.

Ud over, at en af publikumsfavoritterne LOC altså er tilbage på plakaten efter et års fravær i 2018, er den populære spillemandstrio Folkeklubben, den unge spirende sangerinde Clara, sangskrivertalentet Hjalmer samt den legendariske DJ Aligator også blandt de kunstnere, som skal være med til at fejre Bork Festivals 40 års jubilæum i 2019.