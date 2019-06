Kystnære møller flyttes ud på havet: Møllemodstandere lægger champagne på køl

Stor lokal tilfredshed med at energiselskabet Vattenfall nu har erklæret sig parat til at flytte de kystnære møller fra fire til ti kilometer fra kysten. Men de havde foretrukket at de blev til havmølleparker.

- Det sker ikke før møllerne er rykket helt ud på Doggerbanke. Jeg har stor forståelse for, at politikerne gerne vil have grøn energi, men hvorfor skal møllerne ligge så tæt på kysten? Om fire år er projektet forældet og fremtidige mølleparker bliver placeret langt ude på havet. Derfor mener jeg, at politikerne burde revurdere hele projektet. Vattenfall har gjort, hvad man kunne og flytter nu møllerne i det udpegede område, siger Amstrup-Jørgensen.

- Vi er meget tilfredse med meldingen, men bestemt ikke overraskede. Det var en forventelig udvikling og en naturlig konsekvens af de fejl, der er begået i processen. Jeg har stor respekt for at Vattenfall i sidste ende har lyttet til vores kritik og nu flytter møllerne ud på ti kilometer. Det betyder, at man ikke vil kunne se møllerne fra baglandet, og det gør en stor forskel, siger formand for Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Holmsland Klit, Thue Amstrup-Jørgensen.

Bedre som havmøller

Også møllemodstander og flittig læserbrevsskribent Jens Bollerup er glad for, at det massive pres på Vattenfall omsider har givet resultater.

- Det er en kæmpe sejr, at det er kommet så vidt. Jeg er klar til at lægge champagnen på køl. Det er for tidligt at åbne den. Personligt mener jeg, at det vil være en fejl at placere møllerne i en lang række ti kilometer fra kysten. Det var langt bedre, hvis man placerede dem i to rækker tættest på Hvide Sande. På den måde ville man genere færre sommerhuse og samtidig ligge tættere på servicehavnen i Hvide Sande, siger han.

Også Bollerup havde foretrukket, at projektet helt blev aflyst.

- Men det bliver nok svært at få de lokale politikere til at presse på for at droppe projektet. Hvis de kystnære møller bliver til havmøller, så ryger muligheden for at lokale kan investere i møllerne og kommunen kan heller ikke tælle det med i sit energiregnskab. Det ville klart være det bedste at aflyse og flytte møllerne helt ud på havet, siger han.