Kystnære møller: Politikere overvejer advokat-undersøgelse af sagen

Ringkøbing-Skjern: Der kan være en uvildig advokat- eller konsulentundersøgelse på vej om kommunens rolle i forbindelse med de kystnære møller.

I hvert fald er flere byrådsmedlemmer klar til at støtte SF-byrådsmedlem Niels Rasmussens krav om en undersøgelse, der én gang for alle kan slå fast, om alt gik efter bogen, da Ringkøbing-Skjern Kommune sagde god for, at staten kunne opføre en kystnær havmøllepark ud for Holmsland Klit.

Det stod klart på tirsdagens byrådsmøde.

- Det kan godt være, at vi som politikere har sovet i timen. Men har vi truffet beslutning på et fuldt oplyst grundlag? Det skal vi have undersøgt af en uvildig advokat eller et konsulentfirma, fastslog Niels Rasmussen.

Han fik taktfaste klapsalver fra de 90 borgere, der var mødt op for at følge byrådsmødet i salen - og de 45 som umuligt kunne klemmes indenfor, og som derfor oplevede byrådsmødet fra en storskærm i Rådhushallen nedenunder. De var alle mødt op for netop at høre byrådet diskutere sagen om de kystnære møller.