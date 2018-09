Kvinder sprænger rammen - kvindeaften måtte flytte til Bundsbæk Mølle

Bundsbæk: Egentlig havde en gruppe kvinder fra missionshuset planlagt en kvindeaften hos Anne Grethe og Kaj på Vesteragervej.

Deres hyggelige orangeri skulle have dannet ramme om arrangementet, men med et væsentlig større antal tilmeldte måtte man flytte ud til shelterpladsen ved Bundsbæk Mølle.

Her blev deltagerne mødt af fakler og blomsterflasker på pinde. Her kunne deltagerne gå til et veldækket bord i det store fælleshus, som viste sig at være perfekt til formålet.

Man indledte med sangen "Septembers himmel er så blå", og den var, fortæller Ane-Lisa Bollerup, helt rigtig til lejligheden.

- Det er da bare så smukt, når en flok kvindestemmer sætter i med »Septembers himmel er så blå" - den er da skabt til en sådan lejlighed, siger Ane-Lisa Bollerup i en pressemeddelelse.

- Inden mørket faldt på var Lisbeth guide på en gåtur via Rakkerhuset, hvor vi lige fik opfrisket nogle beretninger om rakkerne og deres liv på heden. Videre ad Svellestien og Land Art stien, hvor kunst­neren Alfio Bonanno har lavet kunstværker af naturmaterialer. Da vi nåede dertil, var det faktisk næsten mørk i skoven og man skulle være opmærksom på det ujævne terræn med rødder, der krydser stierne, fortæller Ane-Lisa Bollerup.