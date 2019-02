Kvindelig krimiforfatter giver foredrag på Skjern Bibliotek

Skjern: Torsdag 28. februar kl. 19 kan man på Skjern Bibliotek møde forfatter med Julie Hastrup. Hun holder et foredrag med afsæt i den populære krimiserie om drabsefterforskeren Rebekka Holm.

Krimiforfatter Julie Hastrup, der er født i Ringkøbing, kalder sit foredrag "Opflasket med drab". Hun tager afsæt i drabsefterforsker Rebekka Holm-serien og tager udgangspunkt i hendes seneste udgivelse "Blodspor".

Hvor finder hun inspirationen til sine krimier? Hvordan er det konstant at have antennerne ude for at fornemme det uhyggelige i det tilsyneladende hyggelige, og hvorfor har hun haft en livslang fascination af drabets psykologi? Det er nogle af de spørgsmål, som Julie Hastrup vil komme ind på.