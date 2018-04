Kvinde kørte med hash i blodet

LEM/TARM: En 34-årig kvinde fra Lem blev anholdt på Møllestræde i Lem fredag kl. 21.20. Hun kørte bil, selvom hun ikke har et kørekort og i øvrigt var påvirket af både hash og amfetamin. En ransagning af kvindens hjem gav desuden et fund af hash, som hun også bliver sigtet for. En times tid senere var det en 23-årig mand fra Sdr. Vium, der blev sigtet. Han kørte bil ad Enghavevej i Tarm, selvom han havde fået for meget at drikke.