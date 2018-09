Kvinde kørte ind i forankørende

TARM: En 28-årig mand fra Tarm kørte i sydlig retning ad Vardevej i Tarm omkring midnat natten til lørdag, da han pludselig blev påkørt bagfra af en 36-årig kvinde fra Kolding. Kvinden har fortalt til politiet, at hun pludselig blev overrasket af, at der var en bil uden baglys foran hende, så hun ikke nåede at bremse. Den 28-årige mand fortæller derimod, at han bremsede for et rådyr, da uheldet skete. Trods påkørslen skete der ingen alvorlig personskade.