SDR. VIUM: Ved firetiden natten til torsdag vågnede en beboer på Esbølvej ved, at hun hørte en mand sige: "...nothing...". Det viste sig dagen efter, at det med stor sandsynlighed var en af flere tyveknægte, som var brudt ind i familiens garage ved at knuse en rude. Tyven havde dog intet stjålet, hvilket sikkert var årsagen til hans udbrud. Til gengæld er det antageligt de samme tyveknægte, der samme nat stjal fra en nabo på Esbølvej. Her var tyvene inde i et uaflåst maskinhus, hvor der nu mangler en svejser med tilhørende CO2-flaske og en blå og hvid Suzuki-motorcykel, årgang 98, med registreringsnummeret HD 16 615.