Kvinde fra Nr. Bork får ingen erstatning efter retssag om seksuelle overgreb

Siden valgte den nu 32-årige kvinde højst usædvanligt at anlægge en civil retssag mod de to mænd for at få erstatning og godtgørelse for de overgreb, som hun fastholder har fundet sted og er årsag til, at hun bl.a. lider af en spiseforstyrrelse og depression.

Pigen havde fortrængt krænkelserne og erindrede dem først som ung kvinde, hvorefter de to mænd blev anmeldt til politiet. Mændene blev dømt for overgrebene ved retten i Herning, men ankede sagen til Vestre Landsret, som frifandt dem.

BORK: To mænd, der ved landsretten blev frifundet for at have begået overgreb mod en pige i Nr. Bork i starte af 90'erne, skal ikke betale erstatning til den nu voksne kvinde.

Usædvanlig sag

Sagen er blevet ført ved retten i Herning med ikke mindre end tre dommere på grund af sagens usædvanlige karakter. I dag faldt der dom i sagen.

Retten i Herning oplyser, at dommerne fastslog, at der ved landsrettens frifindende dom i straffesagen var taget endelig stilling til, om de to personer havde begået de handlinger, de var tiltalt for. Disse handlinger udgjorde i det væsentlige grundlaget for kvindens krav på erstatning og godtgørelse.

Derfor mener retten, at civilsagens beviser ikke har vist, at kvinden har været udsat for krænkelser af en anden karakter end dem, som de to personer var frifundet for i straffesagen. Derfor blev mændene ikke dømt til at betale erstatning.