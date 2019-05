Kvinde forsøgte at slukke tørretumblerbrand - indlagt med røgforgiftning

Fjelstervang: En kvinde bosat på Langgade i Fjelstervang måtte torsdag formiddag hastes med lægehelikopter til Skejby Sygehus for at blive behandlet for røgforgiftning.

Det oplyser vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge Dagbladets oplysninger var der gået ild i en tørretumbler, og da kvinden forsøgte at slukke ilden, pådrog hun sig røgforgiftningen.

Hun var ved bevidsthed, da lægepersonale nåede frem.

Politiet er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med kvindens tilstand.

Det var naboer, der slog alarm, da de kunne se røg vælte ud af huset.

Videbæk Brandvæsen ankom til stedet med en sprøjte og en tankvogn. Der er sket brandskader i bryggerset, og røgskader i resten af huset.