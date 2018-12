SKJERN: En 22-årig kvinde fra Skjern skal være forsigtig med at trække vejret den kommende tid. Kvinden brækkede nemlig sit brystben efter, at hun kørte sammen med en anden bilist i Østergade i Skjern fredag eftermiddag. Uheldet skete i Østergade, hvor kvinden måtte bremse hårdt op og undvige mod venstre for at undgå at køre ind i en forankørende. Her kom dog en 56-årige kvinde fra Skjern kørende og de to kørte frontalt sammen. Den 56-årige kom også en tur omkring sygehuset i Herning, hvor hun dog hurtigt blev udskrevet efter en undersøgelse. Den 22-årig er derimod stadig indlagt og kan se frem til juleferie, der sandsynligvis bliver længere end planlagt.