Kvikke unge opklarede mord på rektor

Eleverne skulle løse mordgåden ved blandt andet at finde en DNA-profil fra et cigaretskod med forskellige kemiske metoder. Foto: Jørgen Kirk

Det giver blod på tanden, når unge får lov til at udfolde deres faglighed med ligesindede.

TARM: Et gerningssted, et efterladt cigaretskod, teleoplysninger og fem mistænkte satte gang i de små grå hos en flok folkeskoleelever fra Ringkøbing-Skjern, som tirsdag var på besøg på VGT i Tarm. De skulle opklare nattens mord på skolens rektor ved hjælp af kriminaltekniske værktøjer. - Vi har allerede udelukket Finn Fugl, fortalte Valdemar Bang fra Ringkøbing Skole, efter at han havde undersøgt DNA-prøver på de fem mistænke på laboratoriet på gymnasiets førstesal, mens andre brugte deres matematiske logik på at tjekke teleoplysninger. Valdemar Bang pegede på de to af de fem mistænkte, som har hang til cigaretter. - Hun er næsten for gammel til at begå mord, så jeg tror, at det er ham den unge, som er blevet bortvist, sagde den unge mand.

"Vi vil det gerne, og der er ingen, som ikke er med" Junior Talent, Valdemar Bang, 7. kl, Ringkøbing Skole

Fakta Vestjyske Gymnasium i Tarm har hvert år deltagere med i Region Midts afdeling af Akademiet for Talentfulde Unge, som er målrettet gymnasieelever. I januar 2013 startede Junior Talent op, hvor det handler om at give fagligt dygtige folkeskoleelever mulighed for at blive udfordret på gymnasieniveau.Fra 2018 tilbyder VGT også den mulighed for vestjyske folkeskoleelever, som bliver udvalgt og opfordret af deres egne lærere til at søge om at blive Junior Talent.

Alle er med Valdemar Bang er en af de 24 drenge og piger, som er med i Junior Talent 2018, som VGT som det eneste gymnasium på Vestkysten tilbyder. Her kan kvikke folkeskoleelever blive udfordret på deres faglighed sammen med ligesindede. - Det giver en høj motivation for dem at se, at andre også er nysgerrige og interesseret i det faglige. Det vil vi gerne opmuntre, og vi kan se, at de fagligt har noget at komme med, fortæller VGT's pædagogiske leder Anne-Mette Thorøe. - Det er spændende, for det er en anden måde at få undervisning på. Man skal ikke bare sidde og lytte. Og så synes jeg, det er fedt at møde de andre. Vi vil det gerne, og der er ingen, som ikke er med, fortalte Valdemar Bang.

Fandt drabsmand Udover de gymnasielærere, der deltog i workshoppen, var der også både 2. og 3. g'ere med til at holde hånd i hanke med de unge gæster. Jeppe Pedersen og Nikolaj Clausen er selv deltagere i Akademiet for Talentfulde Unge i Region Midtjylland, som også står bag Junior Talent-forløbet. - Det er spændende at vise dem, hvad vi laver, og hvad man kan bruge de forskellige fag til, og jeg er faktisk overrasket over, hvor begavede de er. De kan sagtens følge med, forklarede Nikolaj Pedersen, som sammen med Jeppe Pedersen stod for gerningsstedet i gymnasiets kælder. Valdemar Bang viste sig da også at have lidt af en politinæse, da dagens morder lige præcis viste sig at være den unge bortviste mand.