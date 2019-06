Kunstner ødelagde sin mands yndlingsmaleri

Tarm: I juli og august udstiller Ulla Nielsen en blanding af abstraktioner og blomstermotiver i Kirkehuset i Tarm. Hun har malet siden 1992. Hun arbejder med akryl og tusch og typisk i serier. Den sidste nye serie består af abstraktioner, og det bliver en blanding af abstraktionerne og en blomsterserie, som hun tager med på Kirkehuset i Tarm.

- Jeg arbejder eksperimenterende og udvikler til stadighed på mit kunstneriske udtryk. Jeg arbejder intuitivt og ved ikke, hvad billedet ender med, når jeg sætter den første streg, fortæller Ulla Nielsen, der blandt andet kom til at ødelægge et af sin mands yndlingsmalerier, fordi stemningen lige var til at lægge nogle bestemte farver på.Ulla Nielsen har flere udstillinger bag sig, blandt andet udstillinger på Galleri Krinkelkrogen ved Herning. Her mødte hun blandt andre Tarms Åse Toft, hvilket er årsagen til, at Ulla Nielsen er blevet inviteret til Tarm Kirke.