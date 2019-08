Ringkøbing-Skjern: I år er det tiende år, at Kunsten inviterer indenfor.

I år er der 83 kunstnere, der udstiller 28 forskellige steder. Fredag den 30. august er der fernisering fra klokken 15-17. Lørdag den 31. august og søndag den 1. september er der åbent fra klokken 10 - 17. Udstillingsstederne er efter postnummer: Mejeriet, Kirkegade 1, 6880 TarmBirthe Raundal AndersenEvy Stokholm Hanne Lemming Hanne Strebøl Keld Stougaard Kirsten Aagaard Mikkelsen Linda Wodskou Vang Svend Erik Lembcke Sylvia Jasinski Tove LauritsenUlla Haussø, Tarmvej 110, Vostrup, 6880 TarmUlla HaussøKulturhuset Skolen, Esbølvej 9, Sdr. Vium, 6893 HemmetAnette Nygaard Antje Srandbygaard Ellen Anne Boiskov Hansen Frank Jørgensen Jane Søgaard Jespersen Jane Zink Juhl Karl Toft Jespersen Lilian Sonne-Hansen Sonja Johnsen Sussi Nisgaard Svend Aage SteffensDet gamle venteværelse, Østergade 28, 6900 SkjernKirsten Fynboe Laila Lykkevold jensen Maren AxelsenGalleri Fensteen, Holstebrovej 75, 6900 SkjernAlice Agger Charlotte Fensteen Mona Jacobsen Mona Orluff LauridsenGalleri Skjern EngeGrethe Dyrsø Larsen Louise Dyrsø LarsenInovest, Ånumvej 28, 6900 SkjernBodil Bliddal Gudrun Thomsen Jacob Gjerluff Ager Karen Lydersen Ladekjær Letty OstersenKallehauge Pels værksted - galleri, Ragedal 1, Borris, 6900 SkjernBente KallehaugeKunst & Design, Bredgade 22, 6900 SkjernLinda StampeSkjern Vindmølle, Marupvej 25, 6900 SkjernBente Roelshøj Andreassen Britta Bjerre Britta Troelsen Eigil Lundsgaard Inga Bank OlesenVantinggaard, Holstebrovej 81, 6900 SkjernAnne VejVærkstedet, Industrivej 11 c, 6900 SkjernBirgit Scheel Haugstrup Kari Rolighed ThygesenGalleri Kronsell, Irisalle 60, 6920 VidebækConnie Kronsell ChristiansenIb's Træværksted, Eluf Nielsens Vej 4, 6920 VidebækIb JacobsenVestjyllands Kunstpavillon, Henning Larsensvej, 6920 VidebækAnne Mette Harkes Britta Uldum Jørn Deleuran Louise Tang VisgaardGalleri 63, Vellingvej 63, Velling, 6950 RingkøbingBirthe Stengaard irene Holm Slot Karen Julie Frederiksen Tanja GammeljordGalleri Bit Kjeldsen, Enghavevej 13, 6950 Ringkøbing Alice Noesgaard Lars Wellendorf Marianne Dalgaard Galleri Irene, Grønlandsgade 5, 6950 RingkøbingIrene ChristiansenGalleri Mikkel, Søndergade 13 A, 6950 RingkøbingAnna Bech HansenGalleri Rejkjær, Skelbækvej 7, 6950 RingkøbingTrine RejkjærGalleri Sopo, Bygvænget 12, 6950 RingkøbingSofus D. PoulsenHolmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 RingkøbingBerit Korsholm PedersenBritta Junge Gitte Kjeldsen lene Graven Pedersen Margot Jacobsen Ole Flemming NielsenHuset Tind, Røjklitvej 10, Kloster, 6950 RingkøbingHanne Dissing Inge M. PoulsenIda Gonge, guldsmed og ædelstensfatter, Velling Kirkeby 18, Velling, 6950 RingkøbingIda GongeJane Hornskov, Klokkeblomsten 12, 6950 RingkøbingJane HornskovRådshushallen, Ved Fjorden 6, 6950 RingkøbingFinn H. Lange Inger Merete jensen Lonnie Ann Kirk Jensen Sonja KristensenGalleri Skippergården, Humlegårdsvej 3, Bjerregaard, 6960 Hvide SandeAstrid Hygom Leif H. JacobsenLyngvig Fyr, værkstedsbygningen, Holmsland Klitvej 109, 6960 Hvide SandeKarin Høegsberg Sonja Plougsgaard

Historien

Det hele startede med, at en gruppe fra Skjern fik lov til at bruge Skjern Vindmølle som udstillingssted til skiftende udstillinger.

Kommunen lovede en pose penge, hvis man kunne arrangere noget, der involverede mange kunstnere i kommunen.

Gruppen kontaktede en række udstillingssteder for at høre, at om de ville lade ikke etablerede kunstnere udstille på deres sted/galleri den første weekend i september.

Alle sagde ja og siden er arrangementet kørt videre år for år med et stadig stigende besøgstal.

Undtagen et år har arbejdsgruppen lavet en brochure om de forskellige kunstnere og de forskellige udstillingssteder.

Det første år var der 132 kunstnere med.

I den første arbejdsgruppe sad Frank Jørgensen, Ellen Jørgensen, Louise Tang Visgaard, Lisbeth Kjærgaard, Kari Thygesen, Birgit Haugstrup, Anette Taulo og Charlotte Fensteen.