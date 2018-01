Kunst skal forskønne Ådum

De tre kunstnere, hvis værker kommer til at stå i Ådum, er Maria Rommel, Argentina, Ormar Tamm, Estland og Nikolay Martinov, Bulgarien.

Niels Møller Hansen bød velkommen og fortalte, at det var Peder Olesens idé om at finde noget, der på en særlig måde kunne forskønne byen, som de havde fulgt op på. En kontakt til Otto Pilgaard, manden bag træskulptur-symposierne i Ringkøbing, resulterede i indkøb af tre skulpturer, som er udskåret i løbet af den uge, symposiet foregik.

Ådum: Hans Laurids Pedersen og Niels Møller Hansen var initiativtagerne bag et møde i Hallens cafeteria tirsdag i denne uge, hvor de præsenterede en ny aktivitet i Ådum. Der var sendt invitationer til alle foreninger i Ådum.

Den økonomiske side blev naturligvis også drøftet, og der var enighed og forslag om at søge midler fra fonde, som vil støtte initiativet.

Blandt kommentarer var "En god og spændende idé", "Det vil højne byens udseende", "Noget positivt at omtale", "Opstillingen må fejres med et brag af en indvielse" og endnu flere kommentarer.

Borgerforeningen støtter

Hans Laurids Pedersen og Niels Møller Hansen går nu videre i forberedelsen til opstilling af skulpturerne og vil gerne have flere med i et udvalg.

- Interesserede er velkommen til at melde sig og være med til at forskønne vores by, lyder en fælles opfordring.

Udvalget for Kunst og Skulptur kommer til at høre ind under Ådum Borgerforening.

- Jeg tror på, at der ligger en spændende opgave foran os til fælles glæde for byens borgere samt besøgende, som der helt sikkert vil komme flere af fremover, når vores skulpturer bliver synlige for alle, siger Niels Møller Hansen.

- Bodil