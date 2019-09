Ådum: Udvalget for Kunst & Skulptur satte i lørdags igen et synligt præg på Ådum bymidte. Flere afsløringer fandt sted over middag, hvor Hans Laurids Pedersen, der lægger grund til, bekendtgjorde pladsens navn. Hans Laurids havde bedt Grethe Clausen, som er nærmeste nabo, om at komme med et forslag. Hun kom med tre sedler. Det valgte var Grøntoften, som straks blev taget godt imod.

Gunnar Pedersen, Tarm, og tidligere smedesvend i Ådum, fortalte om den næste afsløring. Det var et fuglebad, som var påbegyndt af Hans Vestergaard, og som Hans Laurids havde bedt Gunnar Pedersen færdiggøre.

Den næste afsløring var en bænk i granit, smuk og enkel, og absolut indbydende til at sætte sig på for at nyde omgivelserne.