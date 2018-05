Ordlyd af Nordfronts klistermærke

Kunst har været menneskets følgesvend siden tidernes morgen.Vi kan spejle os i kunsten, og kunsten kan ændre den måde vi ser på og forstår verden.



God kunst kan opløfte den menneskelige ånd, gøre os til bedre mennesker og udvide vores horisont.



God kunst bør være en idealistisk fremstilling af noget som mennesker kan stræbe efter.



God kunst skal have rødder fæstnet i den kultur hvorfra beskueren stammer.



Nordisk kunst og kultur har været under angreb meget længe.



Kunsten er gennem årtier blevet fordærvet og voldtaget af kulturmarxistiske kræfter - og nordisk kultur forsøges afviklet til fordel for kulturmarxistisk anti-kultur.



Dette "kulturtag" er ikke en gave i din by. Det er kulturel gift!



Den folkefjendtlige Per Arnoldi er, som de fleste kunstnere i det basatte Danmark, blevet hjernevasket af jødisk kulturmarxisme. Han "kunst" er et angreb på den nordiske folkeånd og den nordiske kultur!



Vi, i Den Nordiske Modstandsbevægelse, nægter at glemme vores fortid og vores kulturelle ophav. Vi holder fast i vores kulturs rødder og vi forkaster kulturmarxismens angreb på det nordiske folks ånd!