Kulinarisk Vestjylland - også for iværksættere

Efter de gode resultater ved konkurrencerne tør Tommy Mortensgaard godt afsløre, at han har en drøm om at bygge et destilleri i Skjern og kunne komme til at leve af gin.

Chili er ikke farlige

Bjarnes Frø og Planter er også med på Kulinarisk Vestjylland.

- Jeg er her selvfølgelig for at blive set og øge mit salg i gartneriet. Det er som om, at videoerne med chili-Klaus har skræmt folk væk fra at bruge chili i deres mad, fordi de tror, at alle chilier er vildt stærke, men der er jo mange forskellige chilier. Mini chilier er mere friske end de spanske chilier folk ellers køber i supermarkedet, forklarer Bjarne Højlund.

Han synes også,a t det er rigtig hyggeligt at være på messen, fordi han kender så mange af de andre udstillere og kn få en snak med dem.

- Jeg vil da også gerne gøre opmærksom på, at om 14 dage holder jeg min chilifestival i Rimmerhus, siger Bjarne Højlund.