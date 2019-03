- Men betingelsen for, at vi kan yde støtte, er altså, at vi holder os til de juridiske regler på området. Jeg er ikke hysterisk, men vi må følge den lovgivning, vi er underlagt, siger han.

Kim Brarup fastslår, at han har "den største veneration" for det arbejde, Kulinarisk Vestjylland foretager.

- Men helt generelt kan jeg sige, at når kommunens juridiske afdeling siger, at Erhvervsvækstforum ikke kan bruge kommunale midler til noget, der kan virke konkurrenceforvridende, så kan vi ikke gøre det.

Foodhub

Kulinarisk Vestjylland havde fremlagt en treårsplan for Erhvervsvækstforum, ifølge hvilken foreningen ønskede at videreudvikle en foodhub - et distributionscenter for lokale fødevarer - med base i Fødevarepark Skjern Enge.

Desuden skulle Kulinarisk Fødevaremarked erstattes af en kulinarisk karavane.

Alt i alt ville det koste 1,7 millioner kroner at føre treårsplanen ud i livet, og de penge havde Kulinarisk Vestjylland ikke; derfor var foreningen afhængig af støtten fra Erhvervsvækstforum - en støtte, som altså ikke kommer.

Ifølge Kent Viborg skulle begrundelsen for afslaget være, at Erhvervsvækstforum mente, at der var dobbeltroller i Kulinarisk Vestjylland og Erhvervsrådets Center for Fødevarudvikling, og at planerne desuden ville virke konkurrenceforvridende.

Kim Brarup kan altså ikke udtale sig om den konkrete sag, kun om den generelle politik over for ansøgninger af denne art.

Om Kulinarisk Vestjylland står til at redde i en eller anden form, vil vise sig i løbet af de næste to-tre uger.