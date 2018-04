Kronborg glad for der er noget at spille om

Træner Henrik Kronborg vil ikke afskrive Skjern Håndbolds chancer for at gå videre i Champions League, men det kræver en stort set fejlfri kamp hjemme mod Nantes på søndag.

Nantes: - Vi skal spille en stort set fejlfri kamp, som vi gjorde på hjemmebane mod Veszprem for at gå videre.

Sådan sagde Skjern Håndbolds træner Henrik Kronborg en lille time efter Skjerns nederlag i Nantes.

For nederlaget på seks mål giver trods alt lidt optimisme.

- Jeg synes i hvert fald, at der er noget at spille om nu. Og det skal vi vel være glade for, når man ser på kampens forløb, fortsatte Henrik Kronborg.

Der var spillemæssige ting, han var tilfreds med. Men der var så sandelig også ting, der langt fra var gode nok i en kvartfinale i Champions League.

- Resultatmæssigt kom vi skævt ind i kampen. Efter 5-4 til os burde vi have gået videre til føring på 8-6 eller sådan noget, men vi begyndte at brænde og lave tekniske fejl. I det hele taget var de sidste 18 minutter af første halvleg forfærdelige med alt for mange fejl og afbrændere. Selvfølgelig vidste vi på forhånd, at det ville blive svært på udebane mod et klassemandskab med to gode spillere på alle pladser, men vi gjorde det altså unødvendigt svært for os selv i perioder, fortalte Henrik Kronborg.

I pausen snakkede Skjern om, at de skulle forsøge at vinde anden halvleg. Bare med et enkelt mål. Et nederlag på fem mål havde Skjern på forhånd anset som værende tilfredsstillende.

- Da vi så i stedet kom bagud med ti mål, så begyndte det at se umuligt ud. Men vi kom udmærket tilbage. Vi hentede fire mål på ingen tid, og det viser bare, hvor hurtigt det hele kan vende, sagde Henrik Kronborg.

Skjern fik formindsket forspringet, selv om Bjarte Myrhol sad ude med en knæskade, efter Anders Eggert var skubbet ind i den brølstærke nordmand.

- Jeg ved ikke, hvor slemt det er, men Bjarte kunne ikke fortsætte, sagde Henrik Kronborg.

Han tror, der er en fair chance for at gå videre.

- Der er i hvert fald en del ting, vi kan gøre klart bedre. Men sådan tænker Nantes selvfølgelig også. Men det står fast, at vi ikke skal lave mange fejl på søndag, inden opgaven bliver umulig for os, sagde Henrik Kronborg.

Pressechef Nicklas Thygesen kunne fortælle, at spillerne hang lidt med hovedet på vej til spisning på hotellet inden hjemrejse natten til mandag.

- De ærgrer sig. For de føler alle, at det her kunne de sagtens have gjort bedre. Omvendt var der også lettelse over, at nederlaget ikke blev større, end det blev, for det var der risiko for.

Anders Eggert var af den opfattelse, at Skjern kunne have vundet.

- Nantes kunne have booket billetten til Final 4 i anden halvleg. Men omvendt så kunne vi også have vundet opgøret. Det lyder mærkeligt, når vi var nede med ti mål undervejs, men jeg står tilbage med en følelse af, at vi selv forærede dem sejren. Det havde været en helt andet kamp, hvis vi udnyttede vores store chancer i starten. I stedet brændte vi fem-seks kæmpe chancer, og inviterede dem til lette kontramål. Vi har alt at spille for på søndag, og derfor får vi brug for al den støtte og larm, som den overhovedet kan trække i Skjern Bank Arena. Drømmen lever stadig, sagde Anders Eggert.