Krogsgaards eksempler, som blev forelagt retten

Retten er enig med kommunen. Selv om Bilbergsvej 4 ved en fejl har fået dispensation, betyder det ikke, at der er praksis for at give dispensationer. Derfor strider det ikke imod afslaget til Kurt Krogsgaard.

"Hvorfor der ikke er meddelt dispensation fra lokalplanen, kan vi ikke svare på. Der er ingen dispensationssag af finde i arkivet. Der kan være tale om to ting: Sagen er forsvundet ved indscanning af kommunens byggesager. Eller der er sket en sagsbehandlingsfejl ved at give en byggetilladelse uden dispensation. Såfremt der er sket en fejl i tidligere Holmsland Kommune, berettiger det ikke Ringkøbing-Skjern Kommune til at fortsætte med samme fejl.

Holmsland Klitvej 125, Nr. Lyngvig

I 2010 har husets ejere etableret en tagterrasse ovenpå det flade tag på en tidligere udestue, der er inddraget til boligareal. Ejendommen er en helårsbeboelse i halvandet plan, bygget før området bliver et sommerhusområde.

I juni 2018 giver kommunen afslag på at lovliggøre tagterrassen, der dækker hele sidebygningens tag. Kommunen lægger stor vægt på, at det ikke er sædvanligt i sommerhusområder at tillade byggeri i to etager.

Men husets ejere finder en løsning - nemlig at gøre tagterrassen mindre. Og den er kommunen med på. En medarbejder skriver i en mail: "Jeg har talt med sønnen Steffen i dag og oplyst ham, at vi vil kunne godkende at de ændrer tagterrassen til en "altan".

Husets ejere flytter rækværket ind, så tagterrassen bliver mindre. Ifølge kommunen kan den derved gå for at være "en altan".

Kommunen giver godkendelsen på trods af, at en nabo har indsigelser:

"Vi er ikke meget for, at de får tagterrasse på grund af, at vi har indhegnet vores terrasse, så man kan ligge ugeneret på den om sommeren. Det kan man jo så ikke, hvis de kan sidde deroppe", siger naboen.

Men heller ikke denne sag kan sammenlignes med Krogsgaards, mener landsretten.

"Denne altan har en anden karakter end tagterrassen i Krogsgaards sag", hedder det.