Kritikken hagler ned over Ida Auken

Politikerne i Ringkøbing-Skjern står sammen om at afvise beskyldninger fra det radikale folketingsmedlem om at løbe fra ansvaret for de kystnære møller.

Ringkøbing-Skjern: Et samråd i går i Folketingets energiudvalg om udskydelsen af kystmøllerparkerne Vesterhav Syd og Nord udviklede sig til en diskussion om Ringkøbing-Skjern Byråds rolle.

Den radikale energiordfører Ida Auken hamrede løs på byrådspolitikerne, som "stiller Danmark i en dårlig position", fordi de efter hendes mening ikke længere bakker op om de kystnære mølleparker, men lader sig påvirke af protester.

I dag er der så svar på tiltale fra byrådspolitikerne.

Borgmester Hans Østergaard gør opmærksom på, at samrådet drejede sig om udskydelsen af Vesterhav Syd og Nord.

- Og den udskydelse har Ringkøbing-Skjern ingen aktier i. Det er Energiklagenævnet, der har underkendt VM-redegørelsen, siger han.

Omkring Ida Aukens beskyldning om, at Ringkøbing-Skjerns politikere har foretaget et holdningsskift siger han:

- Jeg anerkender, at vi tilbage i 2012 og et stykke tid før da blev spurgt, om vi havde steder, hvor vi ville byde ind med kystnære havmølleparker. Det bød vi ind med. Det er rigtigt, at vi tog imod dem med kyshånd. Men det hører også med, at vi høringssvaret i 2012 foreslog en placering for møller, der gik fra Hvide Sande Havn og i en 45 grader vinkel mod nordvest. Ingen havde da fantasi til at forestille sig, at møllerne ville komme til at stå på en lang række i en afstand af fire til kilometer fra kysten.

Efter at Energiklagenævnet udskød Vesterhav Syd og Nord, tog byrådet sagen op igen den 19. februar. Det resulterede i et brev til Folketinget, hvori byrådet anmoder om at få undersøgt muligheden for at få flyttet Vesterhav Syd længere væk fra kysten. Samtidig bør opstillingsmønstret ændres, så det opfylder betingelserne om et let opfatteligt mønster som forudsat i VVM-redegørelsen.

- Henvendelsen er ikke udtryk for, at vi har vendt på en tallerken, for høringssvaret fra februar '19 er ikke mere vidtgående end dét, vi har sendt i '12. Nemlig at vi anerkender det screenede område, som er fra fire til ti kilometer. Det er dét, vi fortæller Folketinget den 19. februar i år. Vi anerkender, at møllerne skal være i området fra fire til ti kilometer fra kysten. Derfor løber vi på ingen måder fra beslutningen, som Ida Auken siger, men vi beder om at få møllerne længst muligt ud i det screenede område.

Søren Elbæk, Socialdemokratiet siger, at "det ville være klædeligt, hvis Ida Auken satte sig lidt bedre ind i de kommunalpolitiske forhold, inden hun i et samråd beskylder Ringkøbing-Skjern Byråd".

- For det første er byrådet i Ringkøbing-Skjern blandt de byråd i Danmark der har taget allerstørst ansvar i forhold til den grønne omstilling. Vi er meget tæt på at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi. Det er ærlig talt grænsende til det komiske, at Ringkøbing-Skjern skulle stille Danmark i en dårlig position i forhold til den grønne omstilling. Vi er ikke fod slæbende. Vi er førende. Det burde Ida Auken - om nogen - vide!

- For det andet fordi hun simpelthen ikke har ret. Byrådet har ikke ændret holdning i denne sag. Et enigt byråd har den 19. februar 2019 bakket op om beslutningen fra 2012, men blot anmodet om en undersøgelse af, om vindmøllerne kunne placeres længere ude i det screenede område. Dette i direkte forlængelse af, at der alligevel skulle udarbejdes et tillæg til VVM-redegørelsen.

- Personligt har jeg gennem hele forløbet bakket op om Vesterhav Syd. Så sent som på et byrådsmøde for 10 dage siden lagde jeg op til, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu målrettet begynder at skabe den gode historiefortælling om én af verdens allermest ambitiøse kommuner, når det gælder den grønne omstilling. Noget tilsvarende har jeg argumenteret for i flere læserbreve.

Søren Elbæk kunne personligt have ønsket sig meget i denne sag anderledes.

- Jeg kunne blandt andet godt have ønsket mig, at lige præcis folketingspolitikere havde taget lidt større ansvar i denne sag. Der er - ærlig talt - mange landspolitikere, der er sprunget ud til alle sider, så snart talen faldt på Vesterhav Syd. Det er Folketingets beslutning. Det kunne måske have fremmet de nationale interesser, hvis Folketingets politikere stod ved deres egne beslutninger.

Kristian Andersen fra Kristendemokraterne siger:

- At sige at Ringkøbing-Skjern Byråds arbejde for at få de kystnære møller længere ud på havet skulle sætte Danmark i et dårligt lys, synes jeg godt nok er en overdrivelse. Vi ønsker at blive CO2-neutrale i 2020 og er den kommune i Danmark, som er absolut førende i det arbejde. Jeg mener faktisk, at Ringkøbing-Skjern Kommune sætter Danmark i et rigtig godt lys. Vi taler om den grønne omstilling, og vi gør noget ved det. Det gælder vindmøller, biogas, solceller, energirenovering osv.

- KD er stor tilhænger af grøn omstilling - under hensyn til mennesker og natur. Derfor har vi arbejdet for at få de kystnære møller længere ud på havet, og derfor er vi fortsat optaget af at få undersøgt, om vi har brug for det 35 meter høje og brede elkabel-tracée som Energinet taler om.

Kristian Andersen sigter her til Vestkystforbindelsen, som skal gå fra Holstebro til grænsen, og som KD ønsker stillet i bero, indtil der er afklaret en række spørgsmål.

Lennart Qvist (løsgænger) kalder det en "helt urimelig udtalelse fra Ida Auken".

- Hvis der er nogen der er gået forrest i den grønne omstilling, så er det Ringkøbing-Skjern Kommune. Man kunne jo bare have fulgt vores høringssvar, i stedet for kun at overlade placeringen af møllerne til Vattenfall. Vi har aldrig godkendt placering eller opstillingsmønster. Vi har intet imod møllerne, men vi vil have dem længere væk fra kysten. Det er trods alt os, der skal se på dem.

Niels Rasmussen (SF) føler sig ikke ramt at Ida Aukens verbale udfald mod Ringkøbing-Skjerns Byråd.

- En ellers dygtig og intelligent politiker som Ida Auken burde havde sat sig ind i sagen før hun kalder ministeren i samråd om de kystnære møller, og det har hun tilsyneladende ikke gjort. Hvis hun havde læst på lektien og Kammeradvokatens redegørelse ville hun vide, at det var en lukket, kommunal følgegruppe som arbejdede for at få møllerne så tæt på kysten, som muligt. Det var ikke noget, vi som politikere anede noget om, siger han.

- Ida Auken bruger sagen til at føre valgkamp. I begyndelsen af samrådet gør hun Venstre til syndebuk, og så slutter hun samrådet af med at sige at vi byrådet burde skamme os. Det er helt upassende. Det nuværende byråd har blot sendt en henvendelse til Folketingets partier, hvor vi opfordrer til at få flyttet møllerne længere væk fra kysten, fordi der med det nye VVM-tillæg er mulighed for det. Det er der absolut ikke noget i vejen med, fastslår Niels Rasmussen.