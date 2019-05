Kristian Andersen roser ung debat-vikar - og håber stadig selv på tv-tid

Den vestjyske kristendemokrat vil gerne i ordkamp for sit parti, selvom tv-stationerne siger nej.

Det var imidlertid partiets næstformand Isabella Arendt Laursen, der overtog med kort varsel, idet Stig Grenov havde fået et ildebefindende, inden debatten gik i gang.

Stationerne holder fast i, at det hedder partilederrunde, fordi seerne skal møde partiernes spidser.

Tarm: Tv-stationerne TV 2 og DR har forpurret Kristendemokraternes ønske om at opstille en anden end formand Stig Grenov ved partilederdebatterne i fjernsynet, nærmere bestemt vestjyske Kristian Andersen.

Desuden var det ikke praktisk muligt for Kristian Andsersen at agere vikar i debatten, da udskiftningen skete med kort varsel.

- Det er sejt at springe til og tone frem på skærmen, som hun gjorde, tilføjer han.

- Jeg synes, det er naturligt, når Stig fik det dårligt, at næstformanden træder til, og det var heldigvis en mulighed. Så vidt jeg ved, var hun på vej til Odense, men blev ringet op, mens hun stadig var i København og havde mulighed for at møde op, siger den vestjyske kristendemokrat.

Selvom Kristian Andensen ikke fik skærmtid som håbet, så har han stor ros til Isabella Arendt Laursen, der afbrød sin 26-års fødselsdag for at debattere på live-tv.

Håber stadig på vikariat

I det hele taget bliver Vestjylland hans base under valget.

Foruden at være opstillet her har Kristian Andersen nemlig sammen med sin kone overtaget nyt hus 1. maj, som de er ved at gøre indflytningsklart.

Dog er istandsættelsen trådt lidt i baggrunden for valgkampen, der hærger de næste knap fire uger.

Ønsket om mere skærmtid - trods tv-stationernes modstand - er da heller ikke opgivet, fortæller Kristian Andersen.

- Vi må se, om det bliver muligt for mig at komme på ved afslutningsdebatterne. I går var der to partier, der havde en anden end formanden med, godt nok på grund af sygdom, men vi holder muligheden åben, siger Kristian Andersen.