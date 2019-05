Kristendemokraternes hjertesag kan ryge i kommunal sparerunde

Aktuelt er der 17 børn på venteliste til børnegrupper, hvor børn i skilsmissefamilier kan få et fortroligt rum at fortælle om deres følelser og udveksle erfaringer med andre børn i samme situation. Dette tiltag foreslås også som en sparemulighed.

Indtil nu har forældre kunnet deltage i et kursus, hvor de lærer at kommunikere ordentligt, trods skilsmissen. Hensigten er at nedbringe konfliktniveauet, men KIFF-kurset, som det hedder, er også med i kataloget.

Der ligger et konkret spareforslag på at sløjfe parterapien, som koster kommunen 639.000 kroner årligt. Der er pæn søgning til tilbuddet, og et alternativ er at indføre brugerbetaling på 1000 kroner for de fem samtaler, der hidtil har været gratis. Sker det, vil man kunne spare 100.000 kroner på ordningen.

Udvalget har fået en ramme på besparelser for 2,6 millioner kroner i 2020, stigende til 9,2 millioner kroner i 2021. Særligt skilsmissefamilier kan blive ramt af besparelserne, og her kan den gratis parterapi få kniven, ligesom andre tiltag på området er i kikkerten.

Men det kan snart være slut med titlen som foregangskommune for at hjælpe familier, der er i risikozonen for en skilsmisse.

RINGKØBING-SKJERN: Hidtil har Ringkøbing-Skjern Kommune været kendt viden om for sin gratis parterapi, der var en mærkesag for Kristendemokraterne, og som fik nedbragt antallet af skilsmisser i kommunen.

Børn i krise

En hel del spareforslag omhandler børn, der er i krise af forskellige grunde. Børn med angst kan i dag deltage i forløbet Cool Kids, hvor de lærer at håndtere angsten. Forløbet foreslås nedlagt, og der kan der spares 261.000 kroner på årligt. Det fremgår af kataloget, at cirka 10 børn om året benytter sig af det.

Projektet Bag Facaden, som koster 200.000 kroner årligt og er et tilbud om gratis psykologhjælp til unge, er tidligere blevet udvidet til aldersgruppen 13 til 25 år. Forslaget er at tilbageføre det til den oprindelige målgruppe fra 15 til 21-årige, og alternativt skal der indføres brugerbetaling på 100 kroner for en samtale. Sker det, kan kommunen spare 26.000 kroner.

Noget andet, der også er i spil, er grupper for børn, som har problemer i hjemmet. Her er der grupper for børn af misbrugere og børn af psykisk syge forældre, hvor børnene kan få et fortroligt rum til at snakke om de følelser, de går med. Som det fremgår af kataloget, vil disse børn kunne få problemer senere i livet, hvilket vil kunne kræve andre og dyrere foranstaltninger på længere sigt.

"Hvis ikke dette tilbud fandtes i kommunalt regi, vil vi anbefale at starte det op i frivilligt regi", lyder det i sparekataloget.

Også sorggrupper for børn, der har mistet et nærtstående familiemedlem, er i spil. Hertil bemærkes det, at der ikke er en særlig stor efterspørgsel, og opgaven kan i stedet være hos de frivillige, eller hos andre tilbud.

Herudover er der flere sparemuligheder. Blandt andet på tandsundhed og seksualundervisning, ligesom der kan komme længere ventetid til PPR, fordi et forslag går på at skære den psykologstilling, der var opnomeret med, da sagspuklen var for stor.