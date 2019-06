Kristendemokraterne stiller op igen ved næste valg: - Vi har fået en ny start

Kristendemokraternes hovedbestyrelse besluttede i går, at partiet skal forsøge at komme i Folketinget ved næste valg. Marianne Karlsmose mener, at KD har fået en ny start. Og Kristian Andersen er også glad for beslutningen. Han vil sidst på efteråret beslutte, om han stiller op igen.

Ikke siden valget i 2001 er det lykkedes partiet at komme over spærregrænsen.

Kristendemokraterne var ved valget bare 194 stemmer fra at sikre sig et kredsmandat i Vestjylland, hvor partiet historisk har stået stærkt. På landsplant blev det til 1,7 procent af stemmerne.

Den 27-årige Arendt annoncerede også officielt på mødet, at hun ønsker at blive partiets næste formand efter Stig Grenov.

- Omkring politikken er vi godt tilfreds. Men vi vil gerne arbejde på at stå stærkere på klassisk borgerlige emner. Vi forsøgte for eksempel at melde noget ud i valgkampen omkring moms og skat, men det slog ikke rigtig igennem.

Karlsmose overrasket

Marianne Karlsmose blev meget overrasket over den store opbakning, som partiet har fået.

Den 7. juni sagde hun til avisen, "at hun var nødt til at bede folk overveje, om det er besværet værd at skulle ud og samle 20.000 vælgererklæringer, så vi kan gøre endnu et forsøg på at komme i Folketinget."

I dag siger hun sådan her:

- Folk har nærmest lagt mailadresser i armene på mig for at få lov til at give os en vælgererklæring. Det har jeg altså ikke oplevet før i de 26 år, jeg har været med. Vi har fået en ny start. Mange nye mennesker har fået øjnene op for KD. Nu skal vi arbejde for at få endnu flere til at tage skridtet og stemme på os næste gang, for vi mener, at der er hårdt brug for os.

- Her i Ringkøbing-Skjern Kommune er folk vant til at se KD som en politisk parti. Vi sidder jo også i Regionen, og rundt om i Europa er der jo masser af Kristendemokratiske partier. Men i Danmark er der mange, der lige igen skal til at vænne sig til KD som et parti. Det er jeg sikker på vil komme, siger Marianne Karlsmose.

Hun håber naturligvis også på, at Kristian Andersen ender med at stille op.