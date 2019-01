Byrådsmedlem og sygeplejerske Hanne Simonsen har nu også meldt sig ind i kampen for at få Kristendemokraterne tilbage i Folketinget. Hun har netop sagt ja til at blive folketingskandidat.

Ringkøbing-Skjern: Kristendemokraterne har fået endnu et kendt navn på listen over folketingskandidater i Vestjyllands Storkreds.

Det er byrådsmedlem og sygeplejerske Hanne Simonsen, som har sagt ja til opstillingen.

Hun har dermed meldt sig ind i kampen for at give partiet landspolitisk comeback. Det betyder, at halvdelen af Kristendemokraternes seks mand store byrådsgruppe nu kan kalde sig folketingskandidater.

Stemmeslugeren Kristian Andersen blev kandidat i Ringkøbing-kredsen i sommer, senere fulgte Jens Erik Damgaard, der er opstillet i Lemvig-kredsen.

Hanne Simonsen bliver kandidat i hele storkredsen og skal blandt andet tiltrække kvindelige vælgere.

- Jeg er sygeplejerske og mor og mener, at jeg derigennem har nogle kompetencer og noget at byde ind med i forhold til børne- og familieområdet, siger hun.

Siden årsskiftet har Hanne Simonsen også været næstformand i social- og sundhedsudvalget og kender derfor en del til social- og handicapområdet.

Hanne Simonsen har også en personlig mærkesag. Hun mener nemlig, at danskere skal have ret til selv at vælge ægtefælle og efterfølgende bosætte sig i Danmark.

- Min søn skal giftes med en amerikaner til sommer. Som reglerne er nu, kan de ikke bare vælge at slå sig ned i Danmark. Det, synes jeg, er meget problematisk, siger Hanne Simonsen.

Kristendemokraterne i Vestjylland har i alt 10 kandidater på listen, tre af dem er kvinder.

Der kan være endnu én på vej. Efter regeringens sundhedsudspil, som varsler en lukning af regionerne, er partiets eneste regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose nemlig gået i politisk tænkeboks.

Marianne Karlsmose har en fortid som partiformand for Kristendemokraterne, men forlod posten, da det ikke lykkedes at få stemmer nok til at blive repræsenteret i Folketinget i 2005.

Der skal senest være valg til Folketinget om fem måneder.