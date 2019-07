Kristendemokraterne sat tilbage: Må ikke samle vælgererklæringer

Ikke før slutningen af september må Kristendemokraterne samle vælgererklæringer for at blive opstillingsberettigede til næste valg. Partiets navn skal først godkendes af Valgnævnet.

Vestjylland: Kristendemokraterne skulle have brugt sommeren på at samle vælgererklæringer på markeder og festivaler. Men sådan kommer det ikke til at gå. Partiets navn skal først godkendes af Valgnævnet, og det sker først på et møde den 23. september. Det skriver Herning Folkeblad.

- Det sætter os meget langt tilbage, at vi ikke kan blive godkendt. TV-stationerne har ofte den holdning, at man kun er med i analyser, hvis man er opstillingsberettiget. Så jo længere tid der går, jo mere momentum fra det gode valg mister vi, siger formand Isabella Arendt til avisen.

I en mail bekræfter Indenrigsministeriet, at beslutningen om Kristendemokraternes navn bliver taget på et møde i Valgnævnet 23. september. Valgnævnet havde første møde efter valget 25. juni, men på grund af mange ansøgninger blev Kristendemokraterne ikke godkendt her.

- Det drejer sig om cirka 70 ansøgninger. Valgnævnet har behandlet disse ansøgninger i den rækkefølge, hvori de hver især er blevet modtaget. På Valgnævnets møde 25. juni blev de første cirka 50 behandlet. De resterende behandles på næste møde. Kristendemokraterne, hvis ansøgning blev modtaget 7. juni, får behandlet sin ansøgning på nævnsmødet 23. september, skriver Indenrigsministeriet til Herning Folkeblad.

Karlo Brondbjerg var kandidat under det netop overstået folketingsvalg, og er derudover byrådsmedlem i Herning. Han havde forventet at bruge sommeren på at samle underskrifter. Han vurderer, at partiet formentlig kunne være halvvejs i slutningen af september, hvis det fik lov til at bruge sommeren.

Derfor frygter han nu, at der skulle komme valg i slutningen af året. For så kan partiet ikke stille op. Kristendemokraternes ret til at stå på stemmesedlen frafalder et halvt år efter valget. Og derfor vil partiet kun kunne stille op til valg efter 5. december, hvis det har indsamlet de fornødne 20.182 underskrifter.- Og det kan vi ikke nå på et par måneder. Det er simpelthen ikke muligt, slår Karlo Brondbjerg fast.