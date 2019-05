Kristendemokraterne jubler: Første måling over spærregrænsen

Ringkøbing-Skjern: Hun kan slet ikke få armene ned.

Ifølge folketingskandidat for Kristendemokraterne Marianne Karlsmose giver det anledning til vild jubel hos det lille parti, at en meningsmåling fra Voxmeter viser en vælgeropbakning på 2,2 procent og sender dermed KD over spærregrænsen på to procent.

- Det er helt vildt. Vi får nu bekræftet den fornemmelse, vi har haft den seneste tid. Jeg er ikke i tvivl om, at det har haft en afgørende betydning, at vi har braget igennem i de landsdækkende medier. Vi har fået en opmærksomhed, som vi slet ikke havde ved sidste valg. Nu er det ikke bare os selv, der tror på, at det kan lade sig gøre at vende tilbage til landspolitik, siger Marianne Karlsmose.

Også Kristian Andersen er begejstret.

- Jeg tror ikke, vi har haft en bedre måling, siden vi sidst sad i Folketinget. Det giver masser af god energi til at arbejde videre, for vi er bestemt ikke i mål. Men glade for målingen, det er vi - uanset den statistiske usikkerhed, griner han.

Både Kristian Andersen og Marianne Karlsmose har, siden partiets næstformand Isabella Arendt sprang til i den første partilederrunde på TV 2 efter Stig Grenovs ildebefindende, oplevet en stor interesse både fra medier og kandidater fra de andre partier.

- Tidligere har vi oplevet at blive ignoreret. Det gør vi ikke denne gang. Vi bliver betragtet som en reel spiller, og det er afgørende, fordi det giver en mulighed for at diskutere politik, mener Marianne Karlsmose.

Den positive KD-måling får dog hverken hende eller resten af partiet til at tænke, at "den er hjemme".

- Jeg er lidt ramt af historien. Som landsformand i 2005 havde vi en måling på 2,0 på valgdagen, men endte med kun af få 1,7 procent at stemmerne og kom derfor ikke i Folketinget. Så jeg er meget forsigtig med at tro noget som helst. Vi kan bruge målingen til at arbejde videre mod det vestjyske kredsmandat, der hele tiden har været vores mål, siger Marianne Karlsmose, der selv stiller op i Sydjylland.

Kristian Andersen - der er manden, som er udset til at sikre kredsmandatet - er enig.

- Vi holder fast i vores plan. Nu gælder det om at holde momentum. Der er to uger tilbage af valgkampen, men selvfølgelig tror vi på, at det kan lade sig gøre at vende tilbage til Folketinget - og her giver meningsmålingen masser af brændstof til at kæmpe videre, siger han.