KD-formand varmer op til det kommende folketingsvalg med en tro på, at det denne gang kan lade sig gøre at vinde et vestjysk kredsmandat, fastslog han på generalforsamlingen mandag aften.

Ringkøbing-Skjern: - Ingen skal være det mindste i tvivl; vi satser 100 procent på at vende tilbage til Christiansborg. Alene, at tre af vores byrådsmedlemmer er opstillet i storkredsen, vidner om, at det nu er alvor.

Sådan sagde Iver Poulsen, der er formand for Kristendemokraterne i Ringkøbing-Skjern, på foreningens generalforsamling mandag aften.

Det er ingen hemmelighed, at partiet satser målrettet på et comeback til landspolitik ved at vinde et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds. Det vil i givet fald være første gang, siden Jacob Haugaard overraskende fik stemmer nok til et mandat i 1994.

Ifølge Kristendemokraterne bliver der brug for 18.000 stemmer i det vestjyske. Selv om det er mere end dobbelt så mange som ved valget for snart fire år siden, er optimismen i top.

- KD mærker også fra lokalbefolkningen langt større opbakning. Vi bliver kontaktet af lokale borgere, der tilkendegiver, at det er afgørende, at kommunen får valgt et folketingsmedlem, der er bosiddende i kommunen. KD har taget handsken op - også fordi flere partier efter kommunalvalget i 2017 lagde stor vægt på en kort vej fra kommunerne til Christiansborgs bonede gulve. Derfor glæder vi os over, at Kristian Andersen stiller op her i Ringkøbing-Skjern, lød det fra Iver Poulsen.

Dermed lægger han afstand til Venstre, hvis nye folketingskandidat Kenneth Mikkelsen som bekendt bor i Herning.

Hos Venstre søgte man oprindeligt efter en kandidat med bopæl i kommunen til at afløse Esben Lunde Larsen. Det gav anledning til en del intern Venstre-ballade, at der forud for opstillingsmødet sidste sommer ikke kunne mønstres opbakning til den eneste lokale kandidat Lennart Qvist. Qvist endte som bekendt med at melde sig helt ud af Venstre.

Men Kristendemokraterne er parat til at markedsføre sig som partiet, der har lokale kandidater på listen, og så har man samtidig åbent sagt, at man håber på at kunne tiltrække nogle af Esben Lunde Larsens vælgere.

At Kristendemokraterne kan blive en trussel for Venstre og chancen for at få valgt den nye kandidat Kenneth Mikkelsen valgt, bliver understreget af, at flere af Venstres lokalformænd på deres generalforsamlinger har udtrykt bekymring over konkurrencen fra Kristendemokraterne.

Sikkert er det, at Kristendemokraterne erklærer sig klar til valgkamp. Plakater og foldere er parat. Det samme er de i alt 10 kandidater, som partiet har opstillet i storkredsen. De håber blandt andet på at komme til at diskutere sundhedsreform, hvor Kristendemokraterne ønsker at bevare regionsrådet som et folkevalgt led.

- KD står for løsninger så tæt på borgerne som muligt, og det efterspørger vælgerne. Jeg hører mange tilkendegivelser fra vælgere, der har set bagsiden af kommunal-, skatte- og politikredsreformen. Konsekvenserne af centraliseringen skal vi være med til at fortælle og ikke mindst, hvad det betyder, når embedsværket træffer beslutningerne, lød det fra KD-formand Iver Poulsen.