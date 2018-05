Kristendemokrater klar til at snuppe ledige stemmer efter Lundes farvel

Ringkøbing-Skjern: Mens Venstre har indledt jagten på en ny folketingskandidat efter Esben Lunde Larsens overraskende stop, så satser Kristendemokraterne på, at kandidat-skiftet kan gavne dem.

- Der er ingen tvivl om, at der vil være mange løse stemmer, som kan samles op. Esben Lunde Larsen fik mange stemmer, som måske lige så godt kunne være endt hos os, siger formand for Kristendemokraterne Iver Poulsen.

Samme holdning har Kristendemokraternes gruppeformand i byrådet Kristian Andersen.

- Muligheden for at opnå valg er ikke blevet mindre for os - med Esbens beslutning om ikke at genopstille. Derfor er vi da også i gang med at lægge en strategi for, hvordan vi kommer styrket ud af det kommende valg. Der er mange stemmer i spil, siger han.

Ved folketingsvalget for tre år siden gik Esben Lunde Larsen direkte ud og advarede mod at stemme på Kristendemokraterne. Vælgerne risikerede, at deres stemme var spildt, hvis det ikke lykkedes for Kristendemokraterne at komme i Folketinget, lød det.

Den manøvre slap Lunde Larsen godt fra. Han strøg i Folketinget med godt 10.000 personlige stemmer. Kristian Andersen fik knap 4000 personlige stemmer ved samme folketingsvalg og måtte efterfølgende konstatere, at det ikke rakte til et kredsmandat, ligesom partiets øvrige stemmer ikke var nok til et comeback i Folketinget.

Hvis det skal lykkes denne gang, skal der nye stemmer til for Kristendemokraterne. Partiet er klar til at tage kampen i Vestjylland. Hvem, der skal trække læsset i Ringkøbingkredsen, er dog endnu ikke på plads.

Kristian Andersen har endnu ikke gjort op med sig selv, om han er klar til en tredje omgang som folketingskandidat.

- Jeg er ikke endeligt afklaret endnu. Men jeg er med i den lille gruppe, som planlægger vores valgkamp, siger han.