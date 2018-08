45 veteraner, der har været i krig for Danmark, er lige nu ved at gennemføre et godt 700 kilometer langt etapeløb. Fredag går ruten gennem Skjern på vej mod Nymindegab.

Skjern: Mange danske soldater oplever at komme hjem med alvorlige ar på sjælen efter at have været udsendt i krigshærgede områder som Irak og Afghanistan.

En del af medicinen kan være motion, og det er netop årsagen til, at 45 krigsveteraner lige nu er i gang med at gennemføre et godt 700 kilometer langt cykelløb.

Løbet, der hedder "Ride4Rehab", startede i tirsdags i Frederikshavn, og slutter 5. september på Kastellet i København.

Fredagens 79 kilometer lange etape starter i Holstebro, og på vejen mod dagens mål i Nymindegab ruller feltet blandt andet gennem Skjern:

- Vi håber med "Ride4Rehab" på at kunne hjælpe de skadede veteraner videre i deres kamp for en normal tilværelse ved at give dem en udfordrende og uforglemmelig oplevelse under trygge og organiserede idrætsrammer, siger Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund, der har et særligt projekt for netop hjemvendte soldater:

- Idræt og fælleskaber er stærke virkemidler, når folk, der har oplevet kritiske begivenheder i livet, skal hjælpes ovenpå, tilføjer Morten Mølholm Hansen.