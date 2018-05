Krifa: Vi narrer ikke folk

RINGKØBING: Flemming R. Kristensen, kundechef hos Kristelig Fagforening i afdelingen for salg og kundeloyalitet, står helt uforstående over for det begivenhedsforløb, som Metal Skjern-Ringkøbing beskriver i Facebook-opslaget.

- Straks jeg læste opslaget, ringede jeg til Helge Albertsen for at få afklaret, hvad der var sket. Det er ikke alene totalt i modstrid med vor forretningsetik men også med den procedure, vi følger, når vi kontakter potentielle nye medlemmer.

- At det oven i købet skulle være hustruen til en person, der angiveligt var blevet kontaktet af Krifa, der var blevet overflyttet uden sin viden, forekommer helt utænkeligt, siger han.

- Jeg bad om at få oplyst navnet på den pågældende; ikke for at henvende mig til vedkommende, men for internt at finde ud af, om der på trods af alt skulle være sket en fejl. Helge Albertsen ville dog ikke oplyse navnet, og det gør det nærmest umuligt at udrede begivenhedsforløbet.