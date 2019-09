To projekter, der vil skabe bedre forståelse for naturen, har fået støtte på knap 90.000 fra Friluftsrådet.

- De bliver fyldt med alt, man skal bruge til at rode i naturen. Forstørrelsesglas, fiskenet, bakker og bøtter, kikkert og mange forskellige til, som man kan bruge til at grave og undersøge med. Så er planen, at vi mindst én gang om ugen tager på en cykeltur ud i naturen, og så beskriver vi turene. Hvor vi tager hen, hvor langt der er, hvad man kan opleve af dyr og fauna, og så laver vi et lille hæfte med ruter beskrivelser, siger Spireviums leder, Kiki Hansen.

Skjern/Sønder Vium: På cykeltur ud i naturen bevæbnet med rygsække fyldt med udstyr, der gør, at man kan undersøge naturen, og friheden til at nusse i et drivhus. Det er to projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har modtaget tilskud fra Friluftsrådet.

Når institutionen går på ferie eller weekend, er det meningen, at områdets familier kan låne cykler og rygsække. Og det er dem, der skal have glæde af hæfterne om turene.

Drivhus med luft omkring

Udover Spirevium har Café Værestedet Montana i Skjern modtaget 30.000 kroner til at starte et drivhus op.

- Det er vi helt vildt glade for. Vi skal have købt et drivhus, som vores brugere og frivillige skal være med til at drive. Vi har valgt et drivhus, fordi det er noget, de kan overskue. Det er ikke for stort, og det er meget konkret. Det er hele essensen, siger leder Marianne Hindhede og fortsætter:

- Vi har nogle brugere, som har brug for ikke altid at sidde inde. De skal have lidt mere luft omkring sig og ikke så mange mennesker. Og i et drivhus kan man nusse omkring ting, som man netop ikke behøver at være mange omkring, siger hun.

Værestedet fik ikke det fulde beløb, som de havde søgt.

- De ringede og spurgte, om vi selv kunne dække resten. Det sagde vi ja til. Det bliver ikke nemt, men hvis alternativet er slet ikke at få noget, så gør vi det. Vi må omprioritere nogle timer, og så søger jeg puljer igen-igen. Der er ikke ret mange, der vil være med til at støtte driften. Det er et vilkår, siger Kiki Hansen.