Krebs-fans må en tur på landevejen

Hvis man har bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune og gerne vil have sig sådan en koncertoplevelse, må man sande, at der er udsigt til en mindre køretur. I det midt- og vestjyske er de mest oplagte destinationer Holstebro, Herning eller Esbjerg, hvor teater- og koncertsale lægger scene til Krebs & Co.

- Vi glæder os i svær grad til at besøge 26 af de bedste koncertsteder, vi har her i landet, siger Poul Krebs.

Vestjylland: Poul Krebs har en stor fanskare, der afspejler hver en egn af Danmark, men langt fra alle får mulighed for at synge med på "Sådan nogen som os" på hjemmebane, når den 61-årige musiker fra slutningen af januar og frem til midten af marts tager på landevejen med sit trofaste band.

Nye og gamle sange

Med sig i tour-bussen har Poul Krebs en bølge af gode anmeldelser, der fulgte i kølvandet på udgivelsen af albummet "Maleren og delfinerne på bugten", der udkom i efteråret - og et band, som han betegner som sit drømmehold:

- Det tror jeg, de fleste vil forstå, når de hører det nye album. Når folk omkring dig spiller, som de gør, må man sgu' tage sig sammen for at skrive nogle ordentlige sange. Og de sange, der er kommet på det nye album, råber bare på at blive spillet live - så det bliver en fornøjelse at præsentere både nye og gamle sange for publikum, siger Poul Krebs.

Hans velspillende orkester tæller Palle Hjorth på tangenter, trommeslager Rasmus Valldorf, Rune Kjeldsen på guitar samt bassist Troels Skjærbæk.

Det tætte turnéprogram indledes 30. januar i Aarhus, og på februars første dag er Herning plottet ind i kalenderen. Musikhuset i Esbjerg bliver nået sådan cirka halvvejs på Poul Krebs' tur rundet i landet, mens Musikteatret i Holstebro er valgt som sidste stop 15. marts.