Fem byrådsmedlemmer kom i mindretal, da de i et officielt brev ønskede at presse energiministeren til at rykke de kystnære møller ud til havmøllerne.

Ringkøbing-Skjern: Gitte Kjeldsen (V) Lise Juhl Hansen (V), Niels Rasmussen (SF), Kristian Bøgsted (DF) og Jørgen Byskov (DF) forsøgte på torsdagens ekstraordinære byrådsmøde at få de kystnære møller koblet sammen med sagen om nye havmølleparker.

Det lykkedes imidlertid ikke, da det øvrige byråd afviste deres krav om at få flyttet de kystnære møller ud til en kommende havmøllepark med i det officielle brev til energiministeren.

- For mig handler det om damage control. Det var en oplagt mulighed at flette sagen om de kystnære møller ind, når vi nu skal forholde os til kommende havmøller. Jeg synes stadig, at det må være en mulighed at flytte møllerne tæt på kysten ud til havmøllerne, siger Gitte Kjeldsen.

Borgmester Hans Østergaard (V) mener ikke, at de to møllesager kan blandes sammen.

- Der er tale om to forskellige sager. Derfor ønskede jeg ikke at bringe Vesterhav Syd-møllerne ind i svaret om vores holdning til havmølleparker på Vestkysten, siger han.

Gitte Kjeldsen overvejer nu, hvordan hun kan sikre, at ministeren får en officiel henvendelse med et krav om en flytning at de kystnære møller.