Ringkøbing: Han er fundet. Han er i live.

Efter flere timers eftersøgning med helikoptere og redningsbåde kunne politiet en halv time før midnat omsider give et tysk forældrepar den besked, de havde håbet inderligt på: Redningshelikopteren havde fundet deres 20-årige søn i vandet; afkølet, men i god behold efter omstændighederne.

Den unge mand, som sin alder til trods er en erfaren sejler, var om eftermiddagen sejlet ud på Ringkøbing Fjord i en laserjolle, men kom ikke hjem klokken 19 som lovet. Der var ingen kontakt til hans mobiltelefon, og forældrene blev stadigt mere urolige.

Da de gik rundt ved fjorden, spejdende ud over vandet efter det blå-hvide sejl fra båden, kom en akutbil tilfældigvis kørende forbi kort før klokken 21. Faderen vinkede den an og spurgte forsigtigt, om de måske kunne hjælpe.

Derfra gik det hurtigt: Politiet blev alarmeret, og så gik først tre redningsbåde, derefter to helikoptere og endelig en båd fra marinehjemmeværnet i gang med eftersøgningen.

Imens de mange professionelle søgte efter den unge mand, holdt forældrene sig for sig selv. De sad i deres bil yderst ved vandet - spejdende efter sønnen.

En helikopter fik efter flere timers overflyvning øje på en mand, som vinkede til dem nede fra fjordens mørke vand. Kold, men ved fuld bevidsthed, kunne han fortælle dem, hvem han var - og han blev straks fløjet til Karup, hvorfra en ambulance skulle bringe ham videre til undersøgelse på sygehuset.

De rystede, men glade forældre tog fra Ringkøbing med kurs mod sygehuset kort før midnat.

- De var ovenud lykkelige, og moderen græd af glæde, fortæller indsatsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi Kent Hvam Hansen

Ligesom stort set alle andre tilstedeværende i uniform fik han et stort kram af den unge mands far, da han omsider kunne overbringe det glade budskab om, at sønnen var fundet i live.