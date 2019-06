BORRIS: Tirsdagens kraftige regn kom bag på mange, også bilister, der oplevede meget regnvåde og glatte veje, der gjorde det svært at få hold på bilen. Det gjorde en 37-årig mand fra Kibæk også, da han kørte ad Arnborgvej ved Borris ved 18-tiden. Her krydsede toget vejen på en overskæring med bomme. Den 37-årige ramte og beskadigede nemlig den østlige bom, da han skulle holde for toget. Banedanmark er blevet informeret om skaderne på bommen, så den kan blive repareret.